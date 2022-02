Uomini e Donne, l’ex tronista Angela Artosin: “Il carcinoma è tornato, stavolta è dura. I miei figli sono la mia unica ragione di vita” (Di martedì 15 febbraio 2022) “Il carcinoma è tornato più forte e cattivo delle prime due volte”. Non ci ha girato troppo intorno Angela Artosin, l’ex tronista di Uomini e Donne che ieri 14 febbraio ha raccontato su Instagram di dover affrontare nuovamente la battaglia contro il tumore. “Mi dovrò sottoporre a vari interventi e lo farò sola. Spero capiate perché sono scomparsa ma la vita mi sta massacrando di sfighe – ha spiegato Artosin -. Scrivo a voi e piango, essere forti stavolta è dura“. Infine ha concluso: “Grazie a tutti per i messaggi, davvero non ho le forze per rispondere ma vi ho nel cuore”. Fino al 23 luglio scorso, Angela – anche ex schedina di Quelli che il calcio – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) “Ilpiù forte e cattivo delle prime due volte”. Non ci ha girato troppo intornodiche ieri 14 febbraio ha raccontato su Instagram di dover affrontare nuovamente la battaglia contro il tumore. “Mi dovrò sottoporre a vari interventi e lo farò sola. Spero capiate perchéscomparsa ma lami sta massacrando di sfighe – ha spiegato-. Scrivo a voi e piango, essere forti“. Infine ha concluso: “Grazie a tutti per i messaggi, davvero non ho le forze per rispondere ma vi ho nel cuore”. Fino al 23 luglio scorso,– anche ex schedina di Quelli che il calcio – ...

Advertising

DSantanche : La tratta di esseri umani è uno dei reati più disgustosi e a chiunque lo perpetri auguro i peggiori anni della loro… - lauraboldrini : Brava #EmmaMarrone, non sono gli uomini a decidere come possono vestirsi le donne! Ognuna deve sentirsi libera di… - robersperanza : Ogni giorno ci sono donne e uomini che si occupano di chi soffre. Sono i professionisti sanitari di tutto il mondo,… - cmlxwalls : @0NL17H3BR4VE sto guardando uomini e donne ma dovrei fare francese… - gaiacang : Per me Giovanni è uno di quei tipi che vanno a Uomini e Donne solo per farsi una bella sc**ata #uominiedonne -