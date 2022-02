Uomini & Donne, Angela Artosin oggi combatte contro il cancro (Di martedì 15 febbraio 2022) Angela Artosin, la tronista che condivise la sua avventura a Uomini & Donne con Serena Enardu, è tornata su Instagram qualche settimana di assenza. Lo ha fatto per dare un annuncio che è arrivato ai fan come un fulmine a ciel sereno, una notizia che mai nessuno avrebbe voluto sentire, svelando di essere tornata a combattere contro il cancro. Angela Artosin, l’annuncio su Instagram e la battaglia contro il cancro Angela Artosin, ex tronista di Uomini & Donne, ha comunicato ai suoi follower una notizia che mai avrebbe voluto dare: le è stato diagnosticato per la terza volta un carcinoma, che la ... Leggi su dilei (Di martedì 15 febbraio 2022), la tronista che condivise la sua avventura acon Serena Enardu, è tornata su Instagram qualche settimana di assenza. Lo ha fatto per dare un annuncio che è arrivato ai fan come un fulmine a ciel sereno, una notizia che mai nessuno avrebbe voluto sentire, svelando di essere tornata areil, l’annuncio su Instagram e la battagliail, ex tronista di, ha comunicato ai suoi follower una notizia che mai avrebbe voluto dare: le è stato diagnosticato per la terza volta un carcinoma, che la ...

Advertising

SimoPillon : No cari gestori di Meta. Non esistono uomini in grado di gestare un figlio. Esistono invece ideologie transumane fo… - Radio3tweet : Sono come a otto anni o a sedici, sono piena di perché: Edith Bruck ha aperto le porte della sua casa a Uomini e pr… - OlimpiaMI1936 : L'Olimpia domina con tutto il roster, sei uomini in doppia cifra, e chiude 91-57 ???? - suckerfornickjs : Siamo nella stazione dei treni(all’aperto.) io e una ragazza ci mettiamo appiccicate ad aspettare e stiamo entrambe… - Digger90492639 : RT @ChiaradeMart: Mi sono sempre piaciuti gli uomini maturi. Mi fanno stare bene .. -