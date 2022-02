"Una vita completamente stravolta". Massimo Giletti, la struggente testimonianza: le condizioni di Lamberto Sposini (Di martedì 15 febbraio 2022) Massimo Giletti e Lamberto Sposini sono legati da anni da una profonda amicizia. "Andrò a Milano per il suo compleanno, andrò ad abbracciarlo, a vivere una giornata con lui. Mi aspetta ogni volta, lo sento. Un'amicizia che si è consolidata nel tempo. Ci lega la passione per la Juventus, l'amore per l'arte contemporanea. Una volta andammo insieme a Londra alla Tate Gallery per visitare mostre ed esposizioni". Il giornalista e conduttore di Non è l'arena, su La7, ricorda così Sposini che il 18 febbraio festeggerà il suo 70esimo compleanno. "La nostra amicizia si basava su uno scambio continuo, ci sentivano quasi tutti i giorni. Si è consolidata dopo un momento difficile nella sua lunga carriera in Rai. Era stato allontanato ed io intervenni con l'allora direttore Fabrizio del Noce. Ritornò alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022)sono legati da anni da una profonda amicizia. "Andrò a Milano per il suo compleanno, andrò ad abbracciarlo, a vivere una giornata con lui. Mi aspetta ogni volta, lo sento. Un'amicizia che si è consolidata nel tempo. Ci lega la passione per la Juventus, l'amore per l'arte contemporanea. Una volta andammo insieme a Londra alla Tate Gallery per visitare mostre ed esposizioni". Il giornalista e conduttore di Non è l'arena, su La7, ricorda cosìche il 18 febbraio festeggerà il suo 70esimo compleanno. "La nostra amicizia si basava su uno scambio continuo, ci sentivano quasi tutti i giorni. Si è consolidata dopo un momento difficile nella sua lunga carriera in Rai. Era stato allontanato ed io intervenni con l'allora direttore Fabrizio del Noce. Ritornò alla ...

