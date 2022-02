Una vita anticipazioni: Antonito spera di salvare Lolita, quanto le resta? (Di martedì 15 febbraio 2022) Pronti per scoprire che cosa ne sarà di Lolita e se alla fine Antonito troverà il medico giusto che possa curare sua moglie? Cerchiamo di fare il punto della situazione con le ultime news da Acacias 38 che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 16 febbraio 2022. Nella prossima puntata di Una vita, vedremo come andranno a finire diverse vicende che stanno incuriosendo il pubblico di Canale 5. Ci aspetta come sempre domani, alle 14,10 un nuovo episodio della soap spagnola, precisamente vedremo la seconda parte dell’episodio 1328 di Acacias 38. Curiosi di sapere che cosa accadrà? Avrete visto che mentre Aurelio cerca in modo subdolo di avvicinarsi ad Anabel, Natalia, provata per quello che Susana sta facendo, viene invece accolta a braccia aperte da Genoveva. Tra le due potrebbe nascere una bella amicizia? Una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 15 febbraio 2022) Pronti per scoprire che cosa ne sarà die se alla finetroverà il medico giusto che possa curare sua moglie? Cerchiamo di fare il punto della situazione con le ultime news da Acacias 38 che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 16 febbraio 2022. Nella prossima puntata di Una, vedremo come andranno a finire diverse vicende che stanno incuriosendo il pubblico di Canale 5. Ci aspetta come sempre domani, alle 14,10 un nuovo episodio della soap spagnola, precisamente vedremo la seconda parte dell’episodio 1328 di Acacias 38. Curiosi di sapere che cosa accadrà? Avrete visto che mentre Aurelio cerca in modo subdolo di avvicinarsi ad Anabel, Natalia, provata per quello che Susana sta facendo, viene invece accolta a braccia aperte da Genoveva. Tra le due potrebbe nascere una bella amicizia? Una ...

Advertising

Eurosport_IT : In questa discesa c'è una lezione di vita. In questo argento c'è lo sport. Sono immagini che 23 giorni fa non avre… - IlContiAndrea : “Ognuno si racconta la vita come fa più comodo. Ti saluto”. Che frase ferocissima detta da una amica #Lamicageniale3 - AmorosoOF : La musica è arrivata prima che alcune cose accadessero nella mia vita. È stata una connessione magica per me. #TuttoAccadeSuRTL1025 @rtl1025 - daodejingitalia : @annapaolaconcia Penso che sia assurda tutta questa difficolta' per poter arrivare a votare il referendum… - zazoomblog : Una vita anticipazioni: Antonito spera di salvare Lolita quanto le resta? - #anticipazioni: #Antonito #spera -