Una Vita anticipazioni 18 febbraio 2022, il sodalizio tra Natalia e Genoveva

Nella puntata di Una Vita di venerdì 18 febbraio 2022 scopriamo che Genoveva, dopo aver impedito a Natalia di scagliarsi contro Susana, riesce a calmarla e a spiegarle come deve comportarsi per ingraziarsi le donne del quartiere, in particolare le lingue lunghe come Susana e Rosina. La giovane ascolta e ringrazia la Salmeron. Poi le due donne stringono un patto, quello di sostenersi a vicenda e di non far mancare mai l'aiuto l'una all'altra. Se vi siete persi questo episodio potete trovarlo sulla piattaforma Mediaset Infinity nella sezione on demnad.

