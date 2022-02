Una Vita, anticipazioni 16 febbraio: Sabina e Roberto cambiano vita grazie a Miguel. Arantxa e Cesareo presto sposi (Di martedì 15 febbraio 2022) Una vita, anticipazioni 16 febbraio: come prosegue la soap? Sembra che per il momento non debba esserci nessuna novità per Antonito e Lolita. Ci sarà invece un cambiamento per Sabina, Roberto e Miguel. Aurelio mentirà ad Anabel sullo svenimento che ha avuto, mentre Arantxa e Cesareo usciranno presto di scena per un felicissimo motivo. Antonito ancora alla ricerca di una cura per Lolita Ormai accertato che Lolita soffra per un male che non lascia scampo, Antonito continua però a non arrendersi e a cercare un modo per guarire la moglie. Una vita, anticipazioni 16 febbraio: Sabina e Roberto accettano la richiesta di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 15 febbraio 2022) Una16: come prosegue la soap? Sembra che per il momento non debba esserci nessuna novità per Antonito e Lolita. Ci sarà invece un cambiamento per. Aurelio mentirà ad Anabel sullo svenimento che ha avuto, mentreuscirannodi scena per un felicissimo motivo. Antonito ancora alla ricerca di una cura per Lolita Ormai accertato che Lolita soffra per un male che non lascia scampo, Antonito continua però a non arrendersi e a cercare un modo per guarire la moglie. Una16accettano la richiesta di ...

