Una Vita, anticipazioni 15 febbraio: la richiesta di Lolita (Di martedì 15 febbraio 2022) Lolita, ormai rassegnata alla sua sorte, farà una richiesta importante a Ramon e Carmen. La giovane, come si evince dalle anticipazioni Una Vita inerenti la puntata di oggi 15 febbraio, chiederà loro di prendersi cura di Moncho ed Antoñito quando lei non ci sarà più. I due, con la tristezza nel cuore, glielo prometteranno. Nel frattempo, Casilda non farà altro che piangere a causa del dolore che prova per le sorti dell'amica. Infine, Susana continuerà a distribuire i suoi foglietti contro gli stranieri facendo arrabbiare Natalia. anticipazioni Una Vita 15 febbraio: Lolita chiede a Ramon e Carmen di prendersi cura di Moncho e Antoñito Lolita, seppur nessuno l'ha messa al corrente del suo reale stato di salute, capirà ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 15 febbraio 2022), ormai rassegnata alla sua sorte, farà unaimportante a Ramon e Carmen. La giovane, come si evince dalleUnainerenti la puntata di oggi 15, chiederà loro di prendersi cura di Moncho ed Antoñito quando lei non ci sarà più. I due, con la tristezza nel cuore, glielo prometteranno. Nel frattempo, Casilda non farà altro che piangere a causa del dolore che prova per le sorti dell'amica. Infine, Susana continuerà a distribuire i suoi foglietti contro gli stranieri facendo arrabbiare Natalia.Una15chiede a Ramon e Carmen di prendersi cura di Moncho e Antoñito, seppur nessuno l'ha messa al corrente del suo reale stato di salute, capirà ...

Advertising

AmorosoOF : La musica è arrivata prima che alcune cose accadessero nella mia vita. È stata una connessione magica per me. #TuttoAccadeSuRTL1025 @rtl1025 - IlContiAndrea : “Ognuno si racconta la vita come fa più comodo. Ti saluto”. Che frase ferocissima detta da una amica #Lamicageniale3 - MarioManca : Il fascio di luce che illumina Lenù: benedetta dalla vita mentre Lila si muove nell'ombra, come una creatura lucert… - Milena22326900 : RT @GuidoCrosetto: Il prossimo step degli scoop giornalistici sarà la pubblicazione di una colonoscopia, che un PM avrà allegato agli atti… - marziavergani : RT @LaPugile: Le chiamano carnali quelle persone che emotivamente ti danno tutto: anima, cuore, cervello. Quelle che una volta entrate nel… -