UNA FEMMINA: al 72º Festival Internazionale del Cinema di Berlino (Di martedì 15 febbraio 2022) UNA FEMMINA di FRANCESCO COSTABILE è stato presentato al 72º Festival Internazionale del Cinema di Berlino – nelle sale dal 17 febbraio. Di cosa parla "Una FEMMINA"? Rosa è una ragazza inquieta e ribelle, vive con sua nonna e suo zio in un paesino della Calabria, tra monti e fiumare secche. La sua quotidianità viene improvvisamente stravolta da qualcosa che emerge dal suo passato, un trauma che la lega indissolubilmente alla misteriosa morte di sua madre. Quando Rosa si ritrova vittima di un destino già segnato, decide di tradire la sua famiglia e cercare la propria vendetta di sangue. Ma quando questa famiglia è la 'Ndrangheta ogni passo può rivelarsi fatale.

