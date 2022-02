Una contemporaneità asfittica e priva di desiderio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È famosa e spesso abusata la citazione di Italo Calvino che ne Le città invisibili scrive dell’inferno dei viventi, ma pare essere decisamente la definizione più straordinariamente aderente del senso e della struttura del nuovo romanzo di Enrico Sibilla, Aurora Liminalis (Il Saggiatore, pp. 298, euro 21): «L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È famosa e spesso abusata la citazione di Italo Calvino che ne Le città invisibili scrive dell’inferno dei viventi, ma pare essere decisamente la definizione più straordinariamente aderente del senso e della struttura del nuovo romanzo di Enrico Sibilla, Aurora Liminalis (Il Saggiatore, pp. 298, euro 21): «L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Bri_Fitz_ : @oniizip10 Quando hai una lega che fa il suo lavoro (portare soldi) puoi permetterti di pagare la multa alla uefa per la contemporaneità. - Claudio_Zecchi : RT @ramdomproject: ???????????????? ???? ???????????? (Bari, 1980) vive e lavora a Bologna dal 2001. Utilizza diversi strumenti per indagare il rapporto tr… - ramdomproject : ???????????????? ???? ???????????? (Bari, 1980) vive e lavora a Bologna dal 2001. Utilizza diversi strumenti per indagare il rappor… - StevenLaBomba : Nel 2022 trovo alquanto imbarazzante che non ci sia contemporaneità in partite chiave di una competizione europea.… - Pinkat4 : @s4lsedine Una pericolosa narrativa della contemporaneità. -

Ultime Notizie dalla rete : Una contemporaneità Xiaomi sponsor del Padiglione Italia alla prossima Biennale di Venezia ...del Padiglione Italia alla Biennale Arte 2022 conferma la volontà di supportare l'arte contemporanea attraverso tecnologie innovative e una visione multifocale dei linguaggi della contemporaneità" - ...

Avremo davvero un Optimus Prime in LEGO? Negli ultimi mesi abbiamo infatti assistito ad una contemporaneità di set prima tra LEGO e MEGA Collabs (Mattel) per il modello della chitarra Fender e poi, proprio in questi giorni, tra LEGO e ...

Disconnect code: le avanguardie La contemporaneità è sonora LA NAZIONE ...del Padiglione Italia alla Biennale Arte 2022 conferma la volontà di supportare l'arte contemporanea attraverso tecnologie innovative evisione multifocale dei linguaggi della" - ...Negli ultimi mesi abbiamo infatti assistito addi set prima tra LEGO e MEGA Collabs (Mattel) per il modello della chitarra Fender e poi, proprio in questi giorni, tra LEGO e ...