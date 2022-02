Un Posto al Sole, anticipazioni 16 febbraio: il piano di Lara (Di martedì 15 febbraio 2022) Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di mercoledì 16 febbraio: Lara ha in mente un piano. Cosa succederà adesso? Roberto Ferri e Marina si sono detti definitivamente addio, almeno per il momento. La donna è partita per Londra lasciando all’imprenditore solo una lettera in cui spiegava le motivazioni del suo gesto. Un vero colpo al cuore per Ferri che, invece, già progettava un ritorno di fiamma. Lara assorta nei suoi pensieri (via screenshot)Lara ha scoperto l’esistenza di questa lettera e leggendola ha capito tutto quello che è successo. Roberto l’ha lasciata pensando di poter fare coppia fissa con Marina, ma la donna di punto in bianco ha scelto di partire per Londra con Fabrizio. Cosa succederà adesso? Intanto, Nunzio è ... Leggi su vesuvius (Di martedì 15 febbraio 2022) Unaldella puntata di mercoledì 16ha in mente un. Cosa succederà adesso? Roberto Ferri e Marina si sono detti definitivamente addio, almeno per il momento. La donna è partita per Londra lasciando all’imprenditore solo una lettera in cui spiegava le motivazioni del suo gesto. Un vero colpo al cuore per Ferri che, invece, già progettava un ritorno di fiamma.assorta nei suoi pensieri (via screenshot)ha scoperto l’esistenza di questa lettera e leggendola ha capito tutto quello che è successo. Roberto l’ha lasciata pensando di poter fare coppia fissa con Marina, ma la donna di punto in bianco ha scelto di partire per Londra con Fabrizio. Cosa succederà adesso? Intanto, Nunzio è ...

