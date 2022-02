Un neonato su 100 è affetto da cardiopatie congenite | cause | cure e come diagnosticarla

(Di martedì 15 febbraio 2022) Circa unogni 100 nati vivi in Italia presenta una cardiopatia congenita (pari a 4000 neonati l’anno), una anomalia del cuore e/o dei grandi vasi, già presente durante la vita fetale. Queste patologie rappresentano il 40% di...

Advertising

HuffPostItalia : Un neonato su 100 è affetto da cardiopatie congenite - Anna302478978 : RT @HuffPostItalia: Un neonato su 100 è affetto da cardiopatie congenite - Ecate31 : RT @HuffPostItalia: Un neonato su 100 è affetto da cardiopatie congenite - franca705 : RT @HuffPostItalia: Un neonato su 100 è affetto da cardiopatie congenite - Michelmichealw : RT @HuffPostItalia: Un neonato su 100 è affetto da cardiopatie congenite -

Ultime Notizie dalla rete : neonato 100

Today.it

Due anni dopo, nelmodello Unico 1998 venne riconosciuta una detrazione al 41% da fruire in ... Semila euro di spese private generassero solo 110 mila euro di spesa pubblica, ci sarebbe ...'Unsuè affetto da cardiopatie congenite'. E' l'articolo che oggi apre il primo numero di www.nasceremamma.it. Un giornale contrassegnato dall'amore e l'attenzione del mondo infantile e dei ...Circa un neonato ogni 100 nati vivi in Italia presenta una cardiopatia congenita (pari a 4000 neonati l’anno), una anomalia del cuore e/o dei grandi vasi, già presente durante la vita fetale. Queste ...Cardiopatie congenite nei neonati Circa un neonato ogni 100 in Italia presenta una cardiopatia congenita (pari a 4000 neonati l’anno), una anomalia del cuore e/o dei grandi vasi, già presente ...