Un mondo nuovo con il meglio della fiction

Lea Un nuovo Giorno - Anna Valle e Giorgio Pasotti Chi dice che la sofferenza indebolisce? Di certo non la protagonista di Lea – Un nuovo Giorno, fiction di Rai 1 di cui questa sera andrà in onda la seconda puntata (qui le anticipazioni). Lei insegna l'esatto contrario perchè, nonostante la vita le abbia tolto tutto ciò che amava, ha reagito tenendosi stretto ciò che le rimaneva. E, sebbene non abbia dimenticato il passato e ne sia ancora tormentata, non resta in silenzio a crogiolarsi nel dolore ma sbraita, urla, dice anche qualche parolaccia all'ex marito fedifrago e va a letto con uno spasimante per un inconscio bisogno di vendetta. E' una donna, insomma, non una santa, e per questo funziona. La fiction porta un punto di vista originale e curato su temi e personaggi che gli spettatori della ...

