Un asteroide per il premio Nobel Giorgio Parisi | “Commosso | promemoria dell’impegno a consolidare la cultura scientifica”

"Mai avrei immaginato nella mia vita di avere un asteroide con il mio nome sono Commosso ed emozionato per l'onore che il Ccaf ha pensato di riservarmi. Lo considererò come costante promemoria dell'impegno necessario a consolidare la cultura scientifica nel nostro Paese". Il fisico premio Nobel Giorgio Parisi ha commentato così la notizia che un asteroide porterà il suo nome. Ad annunciare l'assegnazione è l'Accademia dei Lincei. Il 7 febbraio 2022 il gruppo di lavoro per la Nomenclatura dei Corpi Minori della Iau (Unione Astronomica Internazionale) ha accettato la proposta del Ccaf, Circolo culturale Astronomico di Farra di Isonzo, di nominare

