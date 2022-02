Ufficiale | stretta alla movida napoletana | i nuovi orari di chiusura dei locali

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 15 febbraio 2022) Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato una nuova ordinanza in arrivo dal 17 febbraio per i successivi 4 mesi, sulle nuove regole per la. Il primo cittadino di Napoli ordina ladegli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti, sia in sede fissa che mobile, e dei chioschi alle ore 1 ddomenica al giovedì, mentre il venerdì e il sabato laè fissata alle ore 2. I gestori deiavranno 30 minuti di tolleranza per occuparsi della pulizia degli spazi interni ed esterni al locale e per la sistemazione delle attrezzature. Sono esclusi da queste norme i ristoranti e le pizzerie ”relativamente al servizio ai tavoli”. La riapertura delle attività inoltre potrà avvenire non prima delle 5 del mattino. Non sarà possibile vendere ...