UFFICIALE Nicola è il nuovo allenatore della Salernitana | il comunicato

(Di martedì 15 febbraio 2022) Laha ufficializzato l’arrivo in panchina di DavideAttraverso una nota, laha annunciato l’arrivo in panchina di Davide, che prende il posto di Colantuono esonerato proprio questa mattina. IL– «L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Davidee di avergli affidato la guida tecnicaprima squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

(Di martedì 15 febbraio 2022) La Salernitana ha ufficializzato l'arrivo in panchina di Davide Nicola. Attraverso una nota, la Salernitana ha annunciato l'arrivo in panchina di Davide Nicola, che prende il posto di Colantuono esonerato proprio questa mattina. IL COMUNICATO - "L'U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con il Sig. Davide Nicola e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra".