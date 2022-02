Ucraina, via al ritiro delle truppe russe | Putin a Scholz: non accetteremo mai Nato ai nostri confini (Di martedì 15 febbraio 2022) 15 feb 15:25 Scholz: "Sicurezza non può essere costruita contro Russia" La sicurezza dell'Europa 'non può essere costruita contro la Russia ma in cooperazione con la Russia'. Lo ha detto il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 15 febbraio 2022) 15 feb 15:25: "Sicurezza non può essere costruita contro Russia" La sicurezza dell'Europa 'non può essere costruita contro la Russia ma in cooperazione con la Russia'. Lo ha detto il ...

Advertising

petergomezblog : Ucraina, per la Germania situazione ‘molto pericolosa’. Stati Uniti e Gran Bretagna ritirano gli osservatori Osce d… - eziomauro : Ucraina, Mosca annuncia il ritiro di parte delle truppe schierate al confine: i carri armati rientr… - LauraGaravini : Bene #Scholz su #Ucraina.Tutela sovranita territoriale e chiara volontà di non riarmamento. Mediazione concreta ch… - Marc852835993 : RT @tempoweb: Ucraina, la mossa a sorpresa di Putin: via i carri armati dal confine. Cosa succede adesso - raspa90 : RT @eziomauro: Ucraina, Mosca annuncia il ritiro di parte delle truppe schierate al confine: i carri armati rientr… -