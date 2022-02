Ucraina sotto cyberattacco. Colpite due banche pubbliche e i siti della Difesa. Kiev: “Non si può escludere che l’aggressore stia ricorrendo a sporchi trucchi” (Di martedì 15 febbraio 2022) I siti del ministero della Difesa ucraino e quelli di due importanti banche pubbliche sono sotto cyberattacco. Ad annunciarlo è stato l’organismo di controllo delle comunicazioni di Kiev. Nel mirino degli hacker sono finite due delle più grandi istituzioni finanziarie del Paese: la cassa di risparmio statale Oschadbank e Privat24. Ma anche il sito internet delle forze armate. Ucraina sotto cyberattacco: colpiti i siti della cassa di risparmio statale Oschadbank e di Privat24 Il sito del ministero della Difesa, durante il cyberattacco, ha mostrato un messaggio di errore in cui si diceva che il server era “in fase di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 15 febbraio 2022) Idel ministeroucraino e quelli di due importantisono. Ad annunciarlo è stato l’organismo di controllo delle comunicazioni di. Nel mirino degli hacker sono finite due delle più grandi istituzioni finanziarie del Paese: la cassa di risparmio statale Oschadbank e Privat24. Ma anche il sito internet delle forze armate.: colpiti icassa di risparmio statale Oschadbank e di Privat24 Il sito del ministero, durante il, ha mostrato un messaggio di errore in cui si diceva che il server era “in fase di ...

