Ucraina, Scholz: "Se Mosca riconosce le repubbliche separatiste del Donbass sarà una catastrofe" (Di martedì 15 febbraio 2022) Nel corso della conferenza stampa ad altissima tensione a Mosca tra il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il Presidente russo Vladimir Putin, Scholz ha dichiarato che "dare seguito alla mozione della ... Leggi su globalist (Di martedì 15 febbraio 2022) Nel corso della conferenza stampa ad altissima tensione atra il cancelliere tedesco Olafe il Presidente russo Vladimir Putin,ha dichiarato che "dare seguito alla mozione della ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto alla Russia oggi 'segnali immediati di de-escalation' nella crisi con… - fattoquotidiano : L’Ucraina è pronta a rinunciare all’adesione alla Nato “per evitare il conflitto”. Il cancelliere tedesco Scholz in… - fattoquotidiano : Mosca vuole evitare che Kiev sia assorbita nella sfera di influenza della Nato mentre l’Occidente vuole esattamente… - Quotidianinet : Ucraina, segnali di distensione. Putin a Scholz: “Via al ritiro parziale delle truppe, non vogliamo la guerra” - gemin_steven98 : RT @limesonline: ???? Il mondo oggi Pistola russa alla tempia dell'Ucraina, Francia via dal Mali e altre notizie interessanti via @Federico… -