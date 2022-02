Ucraina, Russia ritira alcuni militari al confine. Putin vede Scholz: “Non accetteremo mai l’allargamento Nato”. La replica: “Non è negoziabile” (Di martedì 15 febbraio 2022) Mosca compie un primo passo verso la de-escalation e ha annunciato il ritiro di una parte delle truppe schierate al confine con l’Ucraina visto che queste hanno termiNato le esercitazioni militari nell’area. Ma Vladimir Putin, che oggi ha incontrato il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, a Mosca, ora chiede un segnale da parte della Nato: “Non accetteremo mai l’allargamento della Nato fino ai nostri confini, è una minaccia che noi percepiamo chiaramente”, ha dichiarato nel corso della conferenza stampa congiunta aggiungendo che “le risposte dell’Alleanza sulla sicurezza” finora “non soddisfano le nostre richieste” ma ci sono dei “ragionamenti” che possono essere portati avanti. Sulle aspirazioni atlantiste di Kiev, però, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Mosca compie un primo passo verso la de-escalation e ha annunciato il ritiro di una parte delle truppe schierate alcon l’visto che queste hanno termile esercitazioninell’area. Ma Vladimir, che oggi ha incontrato il cancelliere tedesco, Olaf, a Mosca, ora chiede un segnale da parte della: “Nonmaidellafino ai nostri confini, è una minaccia che noi percepiamo chiaramente”, ha dichiarato nel corso della conferenza stampa congiunta aggiungendo che “le risposte dell’Alleanza sulla sicurezza” finora “non soddisfano le nostre richieste” ma ci sono dei “ragionamenti” che possono essere portati avanti. Sulle aspirazioni atlantiste di Kiev, però, ...

Advertising

luigidimaio : Domani andrò in #Ucraina. Gli obiettivi dell’Italia e di tutti i nostri partner sono quelli di ridurre la tensione… - CarloCalenda : Per chi vuole un riassunto della situazione tra #Russia e #Ucraina, la nota sintetica del centro studi di… - MediasetTgcom24 : Crisi Ucraina, Putin ci scherza pure: 'Gli americani hanno detto a che ora inizia la guerra?' #15febbraio #putin… - discoradioIT : ?? #Russia-#Ucraina, il presidente russo Vladimir #Putin a quello tedesco Olaf #Scholz: 'No all'allargamento della #NATO ai confini russi' - Laura_in_cucina : La #Russia dice di aver ritirato parte delle truppe, ma la #Nato smentisce -