Ucraina Russia, la Nato e Kiev non credono al ritiro delle truppe di Mosca. Stoltenberg: “Non è una vera de-escalation. Seguiamo molto da vicino quello che stanno facendo” (Di martedì 15 febbraio 2022) “Non ci sono segnali sul terreno che la Russia stia riducendo le truppe ai confini dell’Ucraina”. È quanto ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg commentando la notizia di un parziale ritiro delle forze russe dal confine dell’Ucraina (leggi l’articolo). Allo stesso tempo, il capo dell’Alleanza atlantica ha sottolineato che “ci sono segnali da Mosca che la diplomazia deve continuare e questo è materia per un cauto ottimismo”. Stoltenberg: “Nessun segnale che la Russia stia riducendo le truppe ai confini dell’Ucraina” “I segnali che arrivano da Mosca sono di disponibilità a impegnarsi negli sforzi diplomatici – ha aggiunto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 15 febbraio 2022) “Non ci sono segnali sul terreno che lastia riducendo leai confini dell’”. È quanto ha detto il segretario generale della, Jenscommentando la notizia di un parzialeforze russe dal confine dell’(leggi l’articolo). Allo stesso tempo, il capo dell’Alleanza atlantica ha sottolineato che “ci sono segnali dache la diplomazia deve continuare e questo è materia per un cauto ottimismo”.: “Nessun segnale che lastia riducendo leai confini dell’” “I segnali che arrivano dasono di disponibilità a impegnarsi negli sforzi diplomatici – ha aggiunto ...

Advertising

luigidimaio : Domani andrò in #Ucraina. Gli obiettivi dell’Italia e di tutti i nostri partner sono quelli di ridurre la tensione… - CarloCalenda : Per chi vuole un riassunto della situazione tra #Russia e #Ucraina, la nota sintetica del centro studi di… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Di Maio martedì in missione a Kiev: poi andrà in Russia #ucraina #russia #nato - yagrusha : RT @jacopo_iacoboni: ++ ecco: il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha appena comunicato: 'Non ci sono segnali sul terreno ch… - R0bertoF : RT @jacopo_iacoboni: ++ ecco: il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha appena comunicato: 'Non ci sono segnali sul terreno ch… -