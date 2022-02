Ucraina-Russia, Kiev teme attacco: diplomazia al lavoro – le news (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – diplomazia al lavoro per evitare un’escalation della crisi Ucraina-Russia. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è oggi a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin, che si è detto “disponibile a negoziare”, mentre Washington rilancia l’allarme sul rischio di un attacco russo all’Ucraina questa settimana. Viaggio a Kiev anche del ministro degli esteri Luigi Di Maio per trovare una soluzione diplomatica alla crisi. ORE 8.15 – Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si è detto “profondamente preoccupato per le crescenti tensioni e le crescenti speculazioni circa un potenziale conflitto militare in Europa”. “Il prezzo delle sofferenze umane, delle distruzioni e dei danni alla sicurezza europea e globale sarebbe troppo alto”, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) –alper evitare un’escalation della crisi. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è oggi a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin, che si è detto “disponibile a negoziare”, mentre Washington rilancia l’allarme sul rischio di unrusso all’questa settimana. Viaggio aanche del ministro degli esteri Luigi Di Maio per trovare una soluzione diplomatica alla crisi. ORE 8.15 – Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si è detto “profondamente preoccupato per le crescenti tensioni e le crescenti speculazioni circa un potenziale conflitto militare in Europa”. “Il prezzo delle sofferenze umane, delle distruzioni e dei danni alla sicurezza europea e globale sarebbe troppo alto”, ...

luigidimaio : Domani andrò in #Ucraina. Gli obiettivi dell’Italia e di tutti i nostri partner sono quelli di ridurre la tensione… - CarloCalenda : Per chi vuole un riassunto della situazione tra #Russia e #Ucraina, la nota sintetica del centro studi di… - lauraboldrini : Sostengo l’iniziativa: oltre al lavoro diplomatico è importante promuovere una manifestazione che coinvolga tutte l… - Semi_Serio : #Ucraina Appena i russi hanno saputo dell'arrivo di Di Maio, si sono ritirati, terrorizzati che vada anche in Russi… - 1237171aa : RT @BMastrotta: La marina è pronta per andare in Ucraina e cominciare una guerra contro la Russia. -