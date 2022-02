Ucraina-Russia, Blinken: “Mosca potrebbe agire a breve” (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Washington rilancia l’allarme sul rischio di un attacco della Russia all’Ucraina questa settimana. “Siamo profondamente preoccupati dal fatto che Mosca possa agire già questa settimana”, ha dichiarato il segretario di Stato americano Antony Blinken all’emittente televisiva France24. “Tutto ciò che vediamo in termini di dispiegamento di forze russe intorno all’Ucraina ci porta a questa conclusione”. “La strada della diplomazia resta aperta”, ha però tenuto a sottolineare. “Stiamo facendo tutto il possibile per convincere la Russia che dovrebbe percorrere la via della diplomazia, la via del dialogo per risolvere pacificamente tutte le divergenze esistenti”. Intanto il dipartimento di Stato ha invitato i cittadini Usa presenti in ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Washington rilancia l’allarme sul rischio di un attacco dellaall’questa settimana. “Siamo profondamente preoccupati dal fatto chepossagià questa settimana”, ha dichiarato il segretario di Stato americano Antonyall’emittente televisiva France24. “Tutto ciò che vediamo in termini di dispiegamento di forze russe intorno all’ci porta a questa conclusione”. “La strada della diplomazia resta aperta”, ha però tenuto a sottolineare. “Stiamo facendo tutto il possibile per convincere lache dovrebbe percorrere la via della diplomazia, la via del dialogo per risolvere pacificamente tutte le divergenze esistenti”. Intanto il dipartimento di Stato ha invitato i cittadini Usa presenti in ...

