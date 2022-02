Ucraina, Russia annuncia avvio ritiro truppe. Germania: “Un passo positivo” (Di martedì 15 febbraio 2022) Nessuno sembra volere la guerra in Ucraina, almeno a parole. Dalla conferenza stampa congiunta a Mosca tra Vladimir Putin e il cancelliere tedesco Olaf Scholz emergono chiari segnali di distensione. L'avvio del ritiro delle unità russe ammassate al confine ucraino, annunciato poco prima dell'incontro tra i due leader, rappresenta un "buon segno", ha dichiarato il capo del governo tedesco. Un primo segnale di distensione o una semplice mossa interlocutoria per confondere (ulteriormente) le acque: il parziale ritiro di alcune unità russe dal confine ucraino non cambia sostanzialmente lo scenario sul terreno, pur se Scholz - protagonista di giornata del pellegrinaggio diplomatico a Mosca - lo ha definito "un passo positivo". La stessa Russia ha tenuto a ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 15 febbraio 2022) Nessuno sembra volere la guerra in, almeno a parole. Dalla conferenza stampa congiunta a Mosca tra Vladimir Putin e il cancelliere tedesco Olaf Scholz emergono chiari segnali di distensione. L'deldelle unità russe ammassate al confine ucraino,to poco prima dell'incontro tra i due leader, rappresenta un "buon segno", ha dichiarato il capo del governo tedesco. Un primo segnale di distensione o una semplice mossa interlocutoria per confondere (ulteriormente) le acque: il parzialedi alcune unità russe dal confine ucraino non cambia sostanzialmente lo scenario sul terreno, pur se Scholz - protagonista di giornata del pellegrinaggio diplomatico a Mosca - lo ha definito "un". La stessaha tenuto a ...

