Ucraina | rischio cyber-storm globale Gli esperti | “PMI italiane prede facili”

(Di martedì 15 febbraio 2022) Un recente Report del Federal Bureau Investigation (FBI) sulCrime ha identificato l’Italia come Paese tra quelli a più altasità di hackeraggi aziendali. “E la situazione sempre più critica inrende incandescente questa allerta”, spiega Andrea Marchi, esperto disecurity di Rödl & Partner, colosso della consulenza presente in 48 paesi nel mondo tra cui l’Italia. “E’ fattuale che le guerre moderne sono tutt’altro che convenzionali – spiega l’esperto di Rodl & Partner – bensi, al di là di uomini e mezzi schierati, esse si caratterizzino sempre più come attacchi hacker verso obiettivi sensibili o essenziali, interrompendo servizi chiave come per esempio l’approvvigionamento energetico o le telecomunicazioni per seminare caos. E in questo contesto – continua Andrea Marchi – è ...