Ucraina | Putin a Scholz | «Pronti a lavorare con l’Occidente | ma non accetteremo mai la Nato ai nostri confini»

(Di martedì 15 febbraio 2022) Proseguono febbrili i tentativi diplomatici di attenuare le tensioni tra Russia e. Sullo sfondo, però, restano elevati i timori di una escalation militare. Nelle ultime ore la Cnn ha indicato il 16 febbraio come possibile data in cui la Russia deciderà di attaccare: secondo l’emittente, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbe stato già informato. Dal ministero della Difesa di Mosca fanno sapere: «Alcune delle forze russe schierate per esercitazioni militari nei pressi della frontierastanno rientrando alle loro basi». Ma la Cnn poche ore dopo ha ribattuto: «L’ammassamento di truppe e dispositivi militari russi al confine con l’sta proseguendo». Nel frattempo il cancelliere tedesco Olafoggi è arrivato a Mosca per un incontro con. Al termine del vertice, il ...

LETTERA/ "vs., l'azzardo di un imperialista per rimanere al potere" Ma ha espresso anche le preoccupazioni della Germania (e non solo) per la presenza di " così tante truppe al confine "...Germania protagonista delle trattative per evitare la guerra. Dopo aver visto ieri il presidente ucraino Volodimir Zelenskij , oggi il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha incontrato Vladimira Mosca, mentre il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio è a Kiev. La diplomazia ancora al lavoro, ma armi e truppe sono pronte al conflitto.Mondo - Il presidente Usa, prosegue la nota, 'ha esortato il presidente Putin a impegnarsi nella riduzione dell'escalation e nella diplomazia ', ribadendo che 'un'ulteriore invasione russa ...Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, in conferenza stampa con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, dopo i colloqui al Cremlino Bundesregierung Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...