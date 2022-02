Ucraina: Meloni, 'discutibile politica estera di Biden' (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb (Adnkronos) - Per la situazione in Ucraina si possono fare "alcune valutazioni su un certo atteggiamento discutibile di alcune leadership occidentali, una politica estera degli Stati Uni a guida democratica spesso discutibile. Lo abbiamo visto con Obama e lo vediamo con Biden con il ritiro rocambolesco dall'Afghanistan fino a questo atteggiamento muscolare nei confronti della Russia". Lo ha detto Giorgia Meloni a Rtl102.5. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb (Adnkronos) - Per la situazione insi possono fare "alcune valutazioni su un certo atteggiamentodi alcune leadership occidentali, unadegli Stati Uni a guida democratica spesso. Lo abbiamo visto con Obama e lo vediamo concon il ritiro rocambolesco dall'Afghanistan fino a questo atteggiamento muscolare nei confronti della Russia". Lo ha detto Giorgiaa Rtl102.5.

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: Meloni, 'Europa assente e non esiste nemmeno l'Italia' - - pietrogranero : RT @PRCPadova: Nemmeno la Meloni tifa apertamente per i nazisti in Ucraina, i liberali sì. - geokawa : RT @tempoweb: ?? #Obbligovaccinale in frantumi ?? La crisi #ucraina fa volare il prezzo della #benzina ?? Dopo #Mattarella la #Meloni super il… - GVNVNCR : RT @tempoweb: ?? #Obbligovaccinale in frantumi ?? La crisi #ucraina fa volare il prezzo della #benzina ?? Dopo #Mattarella la #Meloni super il… - DigennalL : RT @tempoweb: ?? #Obbligovaccinale in frantumi ?? La crisi #ucraina fa volare il prezzo della #benzina ?? Dopo #Mattarella la #Meloni super il… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Meloni Cdx: i voti ci sono il capo invece no Dunque, né Salvini né Meloni né Berlusconi (ma c'è chi insiste proprio per quant'ultimo nome). News ... Quali sono le vere intenzioni del presidente della Russia, Vladimir Putin, sull'Ucraina? 'L'Unione ...

Luigi Di Maio: 'Domani andrò in Ucraina' Massimali aumentati del 20% Altre News Luigi Di Maio: 'Domani andrò in Ucraina' Superbonus. Ministro Cingolani firma Decreto su tetti massimi per lavori. Massimali aumentati del 20% Meloni: 'La ...

Ucraina: Meloni, 'discutibile politica estera di Biden' Il Sannio Quotidiano Ucraina: Meloni, ‘discutibile politica estera di Biden’ Roma, 15 feb (Adnkronos) – Per la situazione in Ucraina si possono fare “alcune valutazioni su un certo atteggiamento discutibile di alcune leadership occidentali, una politica estera degli Stati Uni ...

Ucraina: Meloni, 'Europa assente e non esiste nemmeno l'Italia' Roma, 15 feb In Ucraina "c'è un problema serissimo di assenza dell'Europa e purtroppo non è esistita nemmeno l'Italia. Ora vedremo la missione di Di Maio, ma bisogna interrogarsi sull'incapacità ...

Dunque, né Salvini néné Berlusconi (ma c'è chi insiste proprio per quant'ultimo nome). News ... Quali sono le vere intenzioni del presidente della Russia, Vladimir Putin, sull'? 'L'Unione ...Massimali aumentati del 20% Altre News Luigi Di Maio: 'Domani andrò in' Superbonus. Ministro Cingolani firma Decreto su tetti massimi per lavori. Massimali aumentati del 20%: 'La ...Roma, 15 feb (Adnkronos) – Per la situazione in Ucraina si possono fare “alcune valutazioni su un certo atteggiamento discutibile di alcune leadership occidentali, una politica estera degli Stati Uni ...Roma, 15 feb In Ucraina "c'è un problema serissimo di assenza dell'Europa e purtroppo non è esistita nemmeno l'Italia. Ora vedremo la missione di Di Maio, ma bisogna interrogarsi sull'incapacità ...