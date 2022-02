Ucraina, la Russia ritira parte delle truppe ma gli Usa avvertono: “In arrivo altri soldati” (Di martedì 15 febbraio 2022) Kiev – La Russia ha annunciato stamani il ritiro di parte delle truppe schierate vicino al confine con l’Ucraina, dopo aver completato le manovre che i reparti stavano effettuando nell’area. “I distaccamenti dei distretti militari del sud e dell’ovest che hanno svolto le loro missioni si stanno preparando questo martedì a tornare alle loro basi in treni e mezzi per il trasferimento delle truppe”, ha affermato il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Sputnik. In controtendenza con quanto appena annunciato dalle autorità militari di Mosca, però, la Cnn ha riferito che l’ammassamento di truppe e dispositivi militari russi al confine con l’Ucraina sta proseguendo. ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 15 febbraio 2022) Kiev – Laha annunciato stamani il ritiro dischierate vicino al confine con l’, dopo aver completato le manovre che i reparti stavano effettuando nell’area. “I distaccamenti dei distretti militari del sud e dell’ovest che hanno svolto le loro missioni si stanno preparando questo martedì a tornare alle loro basi in treni e mezzi per il trasferimento”, ha affermato il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Sputnik. In controtendenza con quanto appena annunciato dalle autorità militari di Mosca, però, la Cnn ha riferito che l’ammassamento die dispositivi militari russi al confine con l’sta proseguendo. ...

