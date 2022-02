Ucraina, la Russia ritira alcuni militari dal confine. Mosca: ‘Fallimento propaganda di guerra occidentale’. Kiev: ‘Fermata escalation’ (Di martedì 15 febbraio 2022) La decisione della Russia di ritirare parte delle truppe impegnate nelle esercitazioni militari al confine con l’Ucraina potrebbe rappresentare la prima importante svolta per risolvere pacificamente la crisi Ucraina. Il ministero della Difesa di Mosca ha infatti annunciato che alcune delle forze, terminate le operazioni, rientreranno in giornata alla base. “Unità dei distretti militari meridionali e occidentali, che hanno completato i loro compiti, hanno già iniziato a caricare i mezzi di trasporto ferroviari e terrestri e oggi inizieranno a rientrare alle proprie basi – si legge in una nota il generale del maggiore Igor Konashenkov, portavoce della Difesa – Mentre le misure di addestramento al combattimento si avvicinano alla conclusione, le truppe, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) La decisione delladire parte delle truppe impegnate nelle esercitazionialcon l’potrebbe rappresentare la prima importante svolta per risolvere pacificamente la crisi. Il ministero della Difesa diha infatti annunciato che alcune delle forze, terminate le operazioni, rientreranno in giornata alla base. “Unità dei distrettimeridionali e occidentali, che hanno completato i loro compiti, hanno già iniziato a caricare i mezzi di trasporto ferroviari e terrestri e oggi inizieranno a rientrare alle proprie basi – si legge in una nota il generale del maggiore Igor Konashenkov, portavoce della Difesa – Mentre le misure di addestramento al combattimento si avvicinano alla conclusione, le truppe, ...

Advertising

luigidimaio : Domani andrò in #Ucraina. Gli obiettivi dell’Italia e di tutti i nostri partner sono quelli di ridurre la tensione… - CarloCalenda : Per chi vuole un riassunto della situazione tra #Russia e #Ucraina, la nota sintetica del centro studi di… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Di Maio martedì in missione a Kiev: poi andrà in Russia #ucraina #russia #nato - occhio_notizie : Resta caldo il tema del rischio di una #terzaguerramondiale Le ultime notizie sul conflitto tra #Russia e… - chiccomassetti : RT @marioricciard18: Da leggere @gspataf95: #Ucraina: la crisi e la sua possibile evoluzione -