Ucraina, la Russia ritira "alcune" truppe dai confini: ma le esercitazioni continuano (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Cremlino ha confermato il ritiro di alcune forze dai confini dell’ Ucraina , ma ha sottolineato che la Russia continuerà a spostare le truppe in tutto il Paese come meglio crede. «Abbiamo sempre... Leggi su feedpress.me (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Cremlino ha confermato il ritiro diforze daidell’, ma ha sottolineato che lacontinuerà a spostare lein tutto il Paese come meglio crede. «Abbiamo sempre...

luigidimaio : Domani andrò in #Ucraina. Gli obiettivi dell’Italia e di tutti i nostri partner sono quelli di ridurre la tensione… - CarloCalenda : Per chi vuole un riassunto della situazione tra #Russia e #Ucraina, la nota sintetica del centro studi di… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Di Maio martedì in missione a Kiev: poi andrà in Russia #ucraina #russia #nato - Zenxsama : @FrancescoRapone Lotito è dietro anche la guerra che sta per scoppiare tra russia e ucraina con la sua ditta di pulizie - fmarengo5912 : RT @Agenzia_Ansa: La Germania chiede alla Russia di 'ritirare le proprie truppe' schierate ai confini dell'Ucraina #ANSA -