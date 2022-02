Ucraina, la Russia annuncia l'inizio del ritiro delle truppe dal confine | Oggi il cancelliere tedesco Scholz da Putin (Di martedì 15 febbraio 2022) 15 feb 09:36 Il portavoce della Difesa: "Completate le esercitazioni" Le unità militari della Russia impegnate nelle 'esercitazioni' di questi giorni a ridosso dell'Ucraina hanno iniziato a riportare ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 15 febbraio 2022) 15 feb 09:36 Il portavoce della Difesa: "Completate le esercitazioni" Le unità militari dellaimpegnate nelle 'esercitazioni' di questi giorni a ridosso dell'hanno iniziato a riportare ...

luigidimaio : Domani andrò in #Ucraina. Gli obiettivi dell’Italia e di tutti i nostri partner sono quelli di ridurre la tensione… - CarloCalenda : Per chi vuole un riassunto della situazione tra #Russia e #Ucraina, la nota sintetica del centro studi di… - lauraboldrini : Sostengo l’iniziativa: oltre al lavoro diplomatico è importante promuovere una manifestazione che coinvolga tutte l… - guiodic : Non si può realisticamente chiedere alla Russia di allentare il cappio intorno all'Ucraina mentre la NATO stringe i… - mall_atti : Conflitto Ucraina-Russia -