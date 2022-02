Ucraina, la Nato smentisce Mosca: «Nessun segnale di un ritiro delle truppe». Scholz incontra Putin (Di martedì 15 febbraio 2022) I tentativi diplomatici per attenuare le tensioni tra Russia e Ucraina continuano, ma i timori di una escalation restano elevati. Una delle ultime rivelazioni diffuse dalla Cnn indica il 16 febbraio come possibile data in cui i russi si decideranno ad attaccare: secondo l’emittente, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbe stato già informato. Dal ministero della Difesa di Mosca fanno sapere: «Alcune delle forze russe schierate per esercitazioni militari nei pressi della frontiera Ucraina stanno rientrando alle loro basi». Ma la Cnn poche ore dopo ha ribattuto: «L’ammassamento di truppe e dispositivi militari russi al confine con l’Ucraina sta proseguendo». Nel frattempo il cancelliere tedesco Olaf Scholz oggi è a Mosca per ... Leggi su open.online (Di martedì 15 febbraio 2022) I tentativi diplomatici per attenuare le tensioni tra Russia econtinuano, ma i timori di una escalation restano elevati. Unaultime rivelazioni diffuse dalla Cnn indica il 16 febbraio come possibile data in cui i russi si decideranno ad attaccare: secondo l’emittente, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbe stato già informato. Dal ministero della Difesa difanno sapere: «Alcuneforze russe schierate per esercitazioni militari nei pressi della frontierastanno rientrando alle loro basi». Ma la Cnn poche ore dopo ha ribattuto: «L’ammassamento die dispositivi militari russi al confine con l’sta proseguendo». Nel frattempo il cancelliere tedesco Olafoggi è aper ...

