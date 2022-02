Ucraina, la mossa della diplomazia vaticana: il segretario di Stato Parolin chiama l’arcivescovo di Kiev (Di martedì 15 febbraio 2022) Non solo l’appello alla preghiera rivolto da Papa Francesco ai fedeli. Intorno al rischio di una guerra in Ucraina, Oltretevere muove anche la propria diplomazia: il segretario di Stato Pietro Parolin, ieri, ha telefonato all’arcivescovo di Kiev, Sviatoslav Schevchuk, per esprimere «il sostegno della Santa Sede» alla sua Chiesa e a «tutto il popolo ucraino». La gratitudine dell’arcivescovo di Kiev al Papa A dare notizia della telefonata, avvenuta ieri, è stata la Segreteria del Capo della Chiesa greco-cattolica in Ucraina. «Sua Beatitudine Sviatoslav – si legge nella nota – ha informato il card. Parolin del servizio che la Chiesa greco-cattolica ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 15 febbraio 2022) Non solo l’appello alla preghiera rivolto da Papa Francesco ai fedeli. Intorno al rischio di una guerra in, Oltretevere muove anche la propria: ildiPietro, ieri, ha telefonato aldi, Sviatoslav Schevchuk, per esprimere «il sostegnoSanta Sede» alla sua Chiesa e a «tutto il popolo ucraino». La gratitudine deldial Papa A dare notiziatelefonata, avvenuta ieri, è stata la Segreteria del CapoChiesa greco-cattolica in. «Sua Beatitudine Sviatoslav – si legge nella nota – ha informato il card.del servizio che la Chiesa greco-cattolica ...

Advertising

DessiSelvaggia : RT @liliaragnar: #Ucraina, #Putin smaschera #Biden con una mossa a sorpresa: via i reparti d’assalto dai confini Adesso gli Yankees non han… - ninacs81 : RT @liliaragnar: #Ucraina, #Putin smaschera #Biden con una mossa a sorpresa: via i reparti d’assalto dai confini Adesso gli Yankees non han… - SecolodItalia1 : Ucraina, la mossa della diplomazia vaticana: il segretario di Stato Parolin chiama l’arcivescovo di Kiev… - DomCobb90 : RT @liliaragnar: #Ucraina, #Putin smaschera #Biden con una mossa a sorpresa: via i reparti d’assalto dai confini Adesso gli Yankees non han… - AntonellaRuth1 : RT @liliaragnar: #Ucraina, #Putin smaschera #Biden con una mossa a sorpresa: via i reparti d’assalto dai confini Adesso gli Yankees non han… -