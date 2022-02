Ucraina, la Germania alla Russia: “Ritirate i militari al confine”. Scholz incontra Putin a Mosca: “Ue e Usa pronti a dure sanzioni” (Di martedì 15 febbraio 2022) La Germania chiede alla Russia di ritirare le truppe schierate al confine con l’Ucraina. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri di Berlino Annalena Baerbock, nel giorno in cui il cancelliere Olaf Scholz si trova a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. “La situazione è particolarmente pericolosa e può degenerare in qualsiasi momento, dobbiamo utilizzare tutte le opportunità di dialogo per ottenere una soluzione pacifica”, afferma Baerbock in una nota, sottolineando che “la responsabilità di una de-escalation è chiaramente dal lato della Russia, e spetta a Mosca ritirare le proprie truppe”. Al termine del colloquio Putin-Scholz è in programma una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Lachiededi ritirare le truppe schierate alcon l’. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri di Berlino Annalena Baerbock, nel giorno in cui il cancelliere Olafsi trova aperre il presidente russo Vladimir. “La situazione è particolarmente pericolosa e può degenerare in qualsiasi momento, dobbiamo utilizzare tutte le opportunità di dialogo per ottenere una soluzione pacifica”, afferma Baerbock in una nota, sottolineando che “la responsabilità di una de-escalation è chiaramente dal lato della, e spetta aritirare le proprie truppe”. Al termine del colloquioè in programma una ...

