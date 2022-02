Ucraina: il G7 pronto alle sanzioni, la Russia vede chance di accordo (Di martedì 15 febbraio 2022) La tensione in Ucraina rimane alta ed e' "possibile" che sulla crisi ci sia una sessione ad hoc dei leader europei a margine del summit di questa settimana tra Ue e Unione Africana. E' quanto spiega ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) La tensione inrimane alta ed e' "possibile" che sulla crisi ci sia una sessione ad hoc dei leader europei a margine del summit di questa settimana tra Ue e Unione Africana. E' quanto spiega ...

Advertising

OrioliPaolo : Non so se mi sento pronto per affrontare di nuovo l'argomento #Djokovic, almeno finché non si risolve la situazione… - CosenzaChannel : Ue si prepara al flusso di rifugiati, G7 pronto a 'massicce' sanzioni verso Mosca. Russia: «Dialogo con Usa, ma rel… - dallaAallaZip : #Putin è pronto a fare marcia indietro? Arrivano molti segnali di de-escalation nel conflitto tra #Russia e… - ultimenotizie : 'Abbiamo pronto un pacchetto di sanzioni dure se la #Russia decide di invadere' l'#Ucraina, ribadisce il premier br… - di_condojanni : RT @Aci_Airport: Nella foto il nostro Gargiulo pronto per incontrare i presidenti di Ucraina e Russia -