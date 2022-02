Ucraina, ecco perché la guerra può essere evitata: il giorno decisivo (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb – Domani la Russia invaderà l’Ucraina? La Casa Bianca sembra sicura, tra 24 ore l’esercito russo attaccherà e sarà guerra aperta. A tal punto che ieri sera il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha comunicato lo spostamento temporaneo dell’ambasciata statunitense da Kiev a Leopoli, nella parte occidentale del Paese. Una mossa che di per sé contribuisce a mantenere alta la tensione, provocare il Cremlino e allo stesso tempo intimorire il governo di Kiev. perché potrebbe voler dire che in caso di attacco russo, gli Stati Uniti non sono disposti a intervenire davvero per difendere il territorio ucraino. Ucraina, la guerra può essere evitata: le mosse tedesche Eppure la data dell’invasione ampiamente annunciata è quantomeno anomala, se non altro ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb – Domani la Russia invaderà l’? La Casa Bianca sembra sicura, tra 24 ore l’esercito russo attaccherà e saràaperta. A tal punto che ieri sera il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha comunicato lo spostamento temporaneo dell’ambasciata statunitense da Kiev a Leopoli, nella parte occidentale del Paese. Una mossa che di per sé contribuisce a mantenere alta la tensione, provocare il Cremlino e allo stesso tempo intimorire il governo di Kiev.potrebbe voler dire che in caso di attacco russo, gli Stati Uniti non sono disposti a intervenire davvero per difendere il territorio ucraino., lapuò: le mosse tedesche Eppure la data dell’invasione ampiamente annunciata è quantomeno anomala, se non altro ...

