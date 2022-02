Ucraina, dove sono finiti i pacifisti? E le bandiere? Ieri ne ho appesa una a casa mia (Di martedì 15 febbraio 2022) Nei giorni scorsi ho scritto a un’amica collega giornalista Ucraina: “Mi sento impotente ma per nulla indifferente, cosa posso fare?”. La risposta è stata: “Puoi aiutare con una donazione i soldati ucraini” e in allegato il link per farla. Nulla di più concreto ma nulla di più lontano dalle mie idee pacifiste. Le ho risposto: “sono contrario sempre alla violenza”. E lei: “Possiamo difenderci? La violenza non l’abbiamo iniziata noi. Scusa Alex ma sei ipocrita”. Le parole della mia amica non mi hanno lasciato in pace. Io che ho fatto l’obiettore di coscienza, che credo all’articolo 11 della nostra Costituzione, che sono contrario alle cosiddette banche armate, come posso sostenere l’esercito ucraino? Eppure forse sono ipocrita perché parlo dal mio comodo studio senza alcuna paura, senza temere per la mia vita. Mi tornano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Nei giorni scorsi ho scritto a un’amica collega giornalista: “Mi sento impotente ma per nulla indifferente, cosa posso fare?”. La risposta è stata: “Puoi aiutare con una donazione i soldati ucraini” e in allegato il link per farla. Nulla di più concreto ma nulla di più lontano dalle mie idee pacifiste. Le ho risposto: “contrario sempre alla violenza”. E lei: “Possiamo difenderci? La violenza non l’abbiamo iniziata noi. Scusa Alex ma sei ipocrita”. Le parole della mia amica non mi hanno lasciato in pace. Io che ho fatto l’obiettore di coscienza, che credo all’articolo 11 della nostra Costituzione, checontrario alle cosiddette banche armate, come posso sostenere l’esercito ucraino? Eppure forseipocrita perché parlo dal mio comodo studio senza alcuna paura, senza temere per la mia vita. Mi tornano ...

