Ucraina diretta, Putin: «Mai Nato ai nostri confini». Scholz: gasdotto? Se guerra sappiamo cosa fare (Di martedì 15 febbraio 2022) Alcune delle forze russe schierate per esercitazioni militari nei pressi della frontiera Ucraina stanno rientrando alle loro basi. Lo riferisce il ministero della Difesa di Mosca, citato dalla Tass.... Leggi su ilmattino (Di martedì 15 febbraio 2022) Alcune delle forze russe schierate per esercitazioni militari nei pressi della frontierastanno rientrando alle loro basi. Lo riferisce il ministero della Difesa di Mosca, citato dalla Tass....

Advertising

Agenzia_Italia : ?? Le forze russe si stanno ritirando dal confine ucraino #Ucraina = Segui gli aggiornamenti ?? = - ItalyMFA : ????????Incontro del Ministro @luigidimaio con il Ministro Affari Esteri dell’Ucraina, @DmytroKuleba ??Segui la dirett… - Corriere : Ucraina-Russia, il ministero della Difesa di Mosca: «Alcune forze al confine rientrano alla base» - NessunLuogo24 : Per chi non avesse potuto ascoltarci in diretta oggi pomeriggio, ecco il link per il podcast della puntata: 'Dossi… - MassimoVassall5 : RT @ItalyMFA: ????????Incontro del Ministro @luigidimaio con il Ministro Affari Esteri dell’Ucraina, @DmytroKuleba ??Segui la diretta delle di… -