Ucraina | da Mosca quasi pronte le risposte su sicurezza a Usa e Nato E Berlino chiede di ritirare le truppe

La Russia ha già iniziato una guerra 'ibrida' fatta di pressione economica, cyberattacchi e dei falsi allarmi bomba. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto alla Russia oggi 'segnali immediati di de-escalation' nella crisi. Mosca vuole evitare che Kiev sia assorbita nella sfera di influenza della Nato mentre l'Occidente vuole esattamente il contrario. #DiMaio andrà a #Kiev e poi a #Mosca.

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Mosca

Gli sforzi diplomatici continuano con il cancelliere tedesco Olaf Scholz che oggi si recherà aper incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Oltre alla situazione in, gli ...15 feb 08:28 L'ambasciatore russo in Ue: non invaderemo se non saremo provocati La Russia non intraprenderà alcuna azione nei confronti dell'senon sarà provocata a farlo per motivi di sicurezza. Lo ha spiegato al Guardian il rappresentante permanente russo all'Ue Vladimir Chizhov. 'Non invaderemo l'a meno che non ...Si cerca ancora una soluzione pacifica della crisi ucraina anche attraverso la carta diplomatica. L’Italia mostra il suo impegno con una missione programmata da Roma affidata al ministro Luigi Di Maio ...Nel 1991, con l’implosione dell’Unione Sovietica, l’Ucraina ritrova la sua indipendenza. Una ferita per l’orgoglio russo, poiché a Mosca credono di poter vantare una sorta di "diritto storico" su ...