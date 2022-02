Ucraina | Ciani Demos | ' in piazza per la pace con i giovani di Sant' Egidio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb (Adnkronos) - "Aderiamo volentieri a ‘Nn war', il Flash Mob per lainlanciato dai ‘per la' della Comunità dioggi a Roma al Pantheon alle 18.30. Dinanzi all'escalation di tensione al confine Russo-Ucraino cui assistiamo in questi giorni, vogliamo dire con forza il nostro no alla guerra e il sì alla”. Lo dice il coordinatore nazionale di Democrazia solidale e capogruppo capitolino diPaolo. “Viviamo in un tempo di pandemia in cui la morte si è abbattuta con violenza sulle nostre società. Accanto a questo una crisi sociale ed economica scuote la società nei nostri Paesi: come si può anche solo immaginare una possibile guerra in Europa? È necessario mobilitarci tutti per ...