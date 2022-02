Ucraina, Bolsonaro atterrato in Russia per incontrare Putin (Di martedì 15 febbraio 2022) Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, e' atterrato oggi a Mosca, dove per domani e' previsto un incontro con il suo omologo russo, Vladimir Putin. Bolsonaro arriva poco dopo che la Russia ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) Il presidente brasiliano, Jair, e'oggi a Mosca, dove per domani e' previsto un incontro con il suo omologo russo, Vladimirarriva poco dopo che laha ...

