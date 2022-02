Ucraina, Biden sgombra l'ambasciata. Fuga da Kiev: guerra vicina (Di martedì 15 febbraio 2022) La situazione in Ucraina è ad un passo dal precipitare, i militari russi di Putin sono ormai schierati al confine e pronti ad attaccare . Nonostante le rassicurazioni provenienti dal presidente Zelensky i segnali di guerra aumentano Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 15 febbraio 2022) La situazione inè ad un passo dal precipitare, i militari russi di Putin sono ormai schierati al confine e pronti ad attaccare . Nonostante le rassicurazioni provenienti dal presidente Zelensky i segnali diaumentano Segui su affaritaliani.it

Advertising

fattoquotidiano : Mosca vuole evitare che Kiev sia assorbita nella sfera di influenza della Nato mentre l’Occidente vuole esattamente… - vaticannews_it : #13febbraio All'Angelus l'appello di #PapaFrancesco per l'#Ucraina: preghiamo in silenzio, si faccia ogni sforzo pe… - Corriere : Missili, Nato, Crimea. Che cosa chiede Putin sull’Ucraina e come risponde Biden - DiplomaziaTW : RT @gianmicalessin: Ucraina più un teatro di propaganda che un teatro di guerra. Biden umiliato in Afghanistan deve mostrarsi forte e decis… - teocorbe : RT @gianmicalessin: Ucraina più un teatro di propaganda che un teatro di guerra. Biden umiliato in Afghanistan deve mostrarsi forte e decis… -