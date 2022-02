Ucraina, Biden non crede al ritiro della Russia: “Usa preparati, attacco ancora possibile. Puntiamo a negoziati scritti con Mosca” (Di martedì 15 febbraio 2022) La de-escalation è avviata ma ancora non è completa. Vladimir Putin ha dato un segnale di distensione autorizzando l’inizio del ritiro delle truppe dal confine ed assicurando di non volere la guerra, ma la Nato ha espresso dubbi su una reale frenata delle tensioni sul terreno. E anche il presidente Usa Joe Biden ha replicato con massima cautela, affermando che un attacco russo resta ancora una possibilità concreta. La disponibilità del leader del Cremlino a dialogare sulla sicurezza regionale, espressa ricevendo il cancelliere tedesco Olaf Scholz, non ha chiarito come si scioglierà il nodo più intricato della partita: il braccio di ferro sull’ingresso di Kiev nella Nato. Perché Mosca insiste, non dovrà accadere mai; ma gli occidentali non possono accettarlo, almeno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) La de-escalation è avviata manon è completa. Vladimir Putin ha dato un segnale di distensione autorizzando l’inizio deldelle truppe dal confine ed assicurando di non volere la guerra, ma la Nato ha espresso dubbi su una reale frenata delle tensioni sul terreno. E anche il presidente Usa Joeha replicato con massima cautela, affermando che unrusso restauna possibilità concreta. La disponibilità del leader del Cremlino a dialogare sulla sicurezza regionale, espressa ricevendo il cancelliere tedesco Olaf Scholz, non ha chiarito come si scioglierà il nodo più intricatopartita: il braccio di ferro sull’ingresso di Kiev nella Nato. Perchéinsiste, non dovrà accadere mai; ma gli occidentali non possono accettarlo, almeno ...

