Ucraina, Biden: "Guerra senza senso, costo immenso per Russia" (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – "Se la Russia attaccherà sarà una Guerra senza ragione, il costo umano per l'Ucraina sarà immenso. E anche il costo strategico per la Russia sarà immenso". Lo ha detto Joe Biden nel discorso alla Casa Bianca, sottolineando che "il mondo non dimenticherà che la Russia ha morte e distruzione senza senso". "Invadere l'Ucraina sarà come ferirsi da sola – ha detto ancora parlando della Russia – gli Usa e i nostri alleati risponderanno in modo deciso ed unito". Gli Stati Uniti, inoltre, non "hanno ancora verificato" se la Russia abbia avviato il ritiro delle truppe dal confine.

