Ucraina, Biden fa sgombrare l'ambasciata Usa a Kiev Scatta la strategia dell'allarme. Putin pronto all'attacco (Di martedì 15 febbraio 2022) La situazione in Ucraina è ad un passo dal precipitare, i militari russi di Putin sono ormai schierati al confine e pronti ad attaccare . Nonostante le rassicurazioni provenienti dal presidente Zelensky i segnali di guerra aumentano Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 15 febbraio 2022) La situazione inè ad un passo dal precipitare, i militari russi disono ormai schierati al confine e pronti ad attaccare . Nonostante le rassicurazioni provenienti dal presidente Zelensky i segnali di guerra aumentano Segui su affaritaliani.it

Advertising

fattoquotidiano : Mosca vuole evitare che Kiev sia assorbita nella sfera di influenza della Nato mentre l’Occidente vuole esattamente… - vaticannews_it : #13febbraio All'Angelus l'appello di #PapaFrancesco per l'#Ucraina: preghiamo in silenzio, si faccia ogni sforzo pe… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha partecipato oggi pomeriggio a una videoconferenza con il Presidente Biden, leader Ue e Nato… - NoemiMarco14 : RT @ivocamic: Chi è che ha sempre fatto guerre da dopo il 1989, la #Russia e l' #America? Anche in Ucraina è #Biden che fomenta https://t.… - NunziaCentanni : RT @CCKKI: Alcuni analisti credono che l'#Ucraina????, sfruttando il caos creato da #Biden, approfitterà per attaccare il #Donbass. Dato che… -