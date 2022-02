Ucraina, Berlino: Mosca ritiri truppe dal confine - La Russia minaccia: attaccheremo se provocati (Di martedì 15 febbraio 2022) 15 feb 08:28 L'ambasciatore russo in Ue: non invaderemo se non saremo provocati La Russia non intraprenderà alcuna azione nei confronti dell'Ucraina se Mosca non sarà provocata a farlo per motivi di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 15 febbraio 2022) 15 feb 08:28 L'ambasciatore russo in Ue: non invaderemo se non saremoLanon intraprenderà alcuna azione nei confronti dell'senon sarà provocata a farlo per motivi di ...

Advertising

LiaQuartapelle : “Non siamo mai stati così vicini a un conflitto in Europa dalla caduta del Muro di Berlino. Bene che il governo ????… - fisco24_info : Ucraina: Berlino, Mosca ritiri le sue truppe. Oggi Di Maio a Kiev: Scholz a Mosca. Gli Usa spostano l'ambasciata - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Crisi in Ucraina, Berlino: 'Mosca ritiri le sue truppe' #ucraina #germania #berlino - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Crisi in Ucraina, Berlino: 'Mosca ritiri le sue truppe' #ucraina #germania #berlino - MediasetTgcom24 : Crisi in Ucraina, Berlino: 'Mosca ritiri le sue truppe' #ucraina #germania #berlino -