Ucraina, attacco informatico contro banche e ministero difesa. L’esperto: “Rete elettrica e apparati militari i principali obiettivi” (Di martedì 15 febbraio 2022) Il governo di Kiev ha annunciato che i siti del ministero della difesa ucraino e quelli di due banche pubbliche sono sotto attacco informatico. Questo è del resto un campo dove una guerriglia tra Russia e Ucraina imperversa già da anni. L’ex Repubblica sovietica è da tempo una sorta di laboratorio in cui gli hacker russi testano tutte le loro creazioni, con il beneplacito del Cremlino. Kiev ha una capacità di difesa relativamente modesta e quindi qui si possono sperimentare nuove “invenzioni” o sperimentare azioni che potrebbero essere poi replicate sul larga scala o in altri scenari. In Russia per gli hacker vige una regola non scritta: “Fate quello che volete purché fuori dei confini. E se abbiamo bisogno di voi nessuno può tirarsi indietro”. Numerosi gruppi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Il governo di Kiev ha annunciato che i siti deldellaucraino e quelli di duepubbliche sono sotto. Questo è del resto un campo dove una guerriglia tra Russia eimperversa già da anni. L’ex Repubblica sovietica è da tempo una sorta di laboratorio in cui gli hacker russi testano tutte le loro creazioni, con il beneplacito del Cremlino. Kiev ha una capacità direlativamente modesta e quindi qui si possono sperimentare nuove “invenzioni” o sperimentare azioni che potrebbero essere poi replicate sul larga scala o in altri scenari. In Russia per gli hacker vige una regola non scritta: “Fate quello che volete purché fuori dei confini. E se abbiamo bisogno di voi nessuno può tirarsi indietro”. Numerosi gruppi ...

