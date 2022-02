TV | Su Real Time la nuova edizione di “Matrimonio a prima vist”a

(Di martedì 15 febbraio 2022) Anche quest’anno migliaia di single hanno chiesto di partecipare all’esperimento televisivo più controverso di sempre: sposare uno sconosciuto scelto per loro da un team di esperti, vivere per un mese come marito e moglie, mostrando di se il meglio ma anche inevitabilmente anche i lati peggiori e al termine dell’esperimento prendere la scelta più sofferta, rimanere sposati o divorziare. Martedì 16 febbraio arriva intv alle 21:20 suladi “ITALIA”, l’esperimento sociale diventato un programma cult, prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia. In questaavvincente stagione gli esperti che guideranno le coppie nel loro percorso sono i confermatissimi Mario Abis, ...

Advertising

aomachetiguardi : @ciaosonomoca il programma dei nani su real time ti prego - terrarealtime : TERRA REAL TIME: Il Comitato dei 300: “Distruggeremo l’Italia!” - Dtti_digitale : Anche quest’anno migliaia di single hanno chiesto di partecipare all’esperimento televisivo più controverso di semp… - coralinemood : RT @dreamingxx_: Mi mancano troppo i daytime su Real time. I confessionali, gli scherzetti, emma ed elisa, le litigate come quelle di chris… - dreamingxx_ : Mi mancano troppo i daytime su Real time. I confessionali, gli scherzetti, emma ed elisa, le litigate come quelle d… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Time

About iSpot iSpot.tv is the market leader intelevision measurement and attribution. The company's always - on platform measures impressions and attention for all TV ads in a unified ...Gli studenti saranno chiamati a partecipare inoltre a sondaggilanciati direttamente dai relatori nel corso del loro intervento. "L'intento, oltre a creare coinvolgimento, è ottenere una ...Milano - Domani (dopo l'anteprima sulla piattaforma Discovery+) su Real Time in onda la nuova stagione di "Matrimonio a prima vista". I sei protagonisti, come da tradizione, accettano di sposarsi "al ...Gli studenti saranno chiamati a partecipare inoltre a sondaggi real time lanciati direttamente dai relatori nel corso del loro intervento. "L'intento, oltre a creare coinvolgimento, è ottenere una ...