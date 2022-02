Tv in lutto per la scomparsa dell’attrice: sui social la battaglia contro il cancro, oggi l’addio (Di martedì 15 febbraio 2022) Televisione in lutto per la prematura scomparsa dell’attrice. La conferma è arrivata tramite il suo account Instagram ufficiale venerdì. “Sebbene la sua famiglia e i suoi amici sentano profondamente la sua perdita, sappiamo che ovunque andrà, si divertirà come solo lei saprebbe fare”. E ancora “Grazie per tutti i messaggi di affetto e preoccupazione che ci avete inviato – si legge in conclusione nel messaggio – Se n’è andata sentendosi molto amata e supportata”. La causa del decesso non è stata confermata ma l’attrice stava lottando contro un tumore ai polmoni e aveva documentato la battaglia anche sui social, con foto e video. A novembre ha pubblicato una clip intitolata “Il mio ultimo video”, anche se ha continuato a pubblicare fotografie, e l’ultimo post risale al 18 ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Televisione inper la prematura. La conferma è arrivata tramite il suo account Instagram ufficiale venerdì. “Sebbene la sua famiglia e i suoi amici sentano profondamente la sua perdita, sappiamo che ovunque andrà, si divertirà come solo lei saprebbe fare”. E ancora “Grazie per tutti i messaggi di affetto e preoccupazione che ci avete inviato – si legge in conclusione nel messaggio – Se n’è andata sentendosi molto amata e supportata”. La causa del decesso non è stata confermata ma l’attrice stava lottandoun tumore ai polmoni e aveva documentato laanche sui, con foto e video. A novembre ha pubblicato una clip intitolata “Il mio ultimo video”, anche se ha continuato a pubblicare fotografie, e l’ultimo post risale al 18 ...

