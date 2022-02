Tumore curato con erbe e psicoterapia, pena definitiva anche per la mentore dell’omeopata condannata per omicidio (Di martedì 15 febbraio 2022) Avallò “le nefaste scelte” di un medico che consigliò tisane e psicoterapia a una paziente per curare un melanoma maligno. Per questo Maria Gloria Alcover Lillo, “mentore” di Germana Durando arrestata lo scorso ottobre per scontare la pena definitiva per omicidio colposo di Marina L., è stata condannata in via definitiva per cooperazione colposa nell’omicidio della paziente. La donna è morta a 53 anni nel 2014 preda di un Tumore che nemmeno un intervento chirurgico era riuscito a debellare perché per un cancro era stato trattato contro ogni logica e protocollo scientifico. Ma, questo il ragionamento dei giudici della Cassazione, se quella donna fosse stata “indirizzata subito alla medicina tradizionale, quando ancora non si era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Avallò “le nefaste scelte” di un medico che consigliò tisane ea una paziente per curare un melanoma maligno. Per questo Maria Gloria Alcover Lillo, “” di Germana Durando arrestata lo scorso ottobre per scontare lapercolposo di Marina L., è statain viaper cooperazione colposa nell’della paziente. La donna è morta a 53 anni nel 2014 preda di unche nemmeno un intervento chirurgico era riuscito a debellare perché per un cancro era stato trattato contro ogni logica e protocollo scientifico. Ma, questo il ragionamento dei giudici della Cassazione, se quella donna fosse stata “indirizzata subito alla medicina tradizionale, quando ancora non si era ...

Advertising

rep_torino : Tumore curato con tisane e introspezione, omeopata condannata in Cassazione [aggiornamento delle 17:13] - rep_torino : Tumore curato con tisane e introspezione, omeopata condannata in Cassazione - qn_giorno : Morì per un melanoma curato con tisane e introspezione: due dottoresse condannate. - QuelloKeSbrocca : se ti becchi un tumore, banalmente, riesci a far valere il tuo diritto ad essere curato solo perchè hai alle spalle… - alfredotec6 : @carmeladascoli1 Soprattutto se non curato in tempo con Tachipirina e vigile attesa... Un tumore se preso in tempo… -