Trivelle e nucleare non fermeranno l’aumento delle bollette. Dal M5S una mozione con 27 azioni per un nuovo modello energetico (Di martedì 15 febbraio 2022) “Stiamo pagando carissimo le scelte sbagliate degli anni passati che ci hanno legato alle fonti fossili, al petrolio e al gas. Ora dobbiamo liberarci da questo cappio al collo e puntare alla transizione energetica come a una grande opportunità”. È quanto afferma in una nota il presidente della commissione Industria del Senato e coordinatore del comitato Transizione Ecologica del M5S, Gianni Pietro Girotto a proposito dell’aumento delle bollette di gas e luce. Trivelle e nucleare sono una falsa soluzione contro l’aumento delle bollette di luce e gas “Va riformato e completato il mercato energetico – aggiunto l’esponente pentastellato -, ancora strutturato per il vecchio modello fossile, e ripensata la fiscalità, per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 15 febbraio 2022) “Stiamo pagando carissimo le scelte sbagliate degli anni passati che ci hanno legato alle fonti fossili, al petrolio e al gas. Ora dobbiamo liberarci da questo cappio al collo e puntare alla transizione energetica come a una grande opportunità”. È quanto afferma in una nota il presidente della commissione Industria del Senato e coordinatore del comitato Transizione Ecologica del M5S, Gianni Pietro Girotto a proposito deldi gas e luce.sono una falsa soluzione controdi luce e gas “Va riformato e completato il mercato– aggiunto l’esponente pentastellato -, ancora strutturato per il vecchiofossile, e ripensata la fiscalità, per ...

No alle trivelle nel mare Adriatico: flash - mob a Punta Aderci delle associazioni vastesi VASTO - Nella giornata di sabato si è svolto un flash - mob a Punta Aderci per dire No alle trivelle in Adriatico , contro le politiche fossili del Governo. A Vasto ci sono state le adesioni ...nucleare ...

